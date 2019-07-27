"С победой, "быки". Фото из раздевалки "Краснодара" после матча с "Сочи"

"Краснодар" разгромил "Сочи" (3:0) в матче третьего тура чемпионата России. Официальный Twitter "быков" опубликовал фотографию из раздевалки.
"С победой, "быки", – написано в Twitter "Краснодара".
С победой, «быки» ✨👏 #КраснодарСочи #КраСочноеДерби pic.twitter.com/j8w2ZkE2y8— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 27, 2019
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