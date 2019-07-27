21:52 | Футбол — РПЛ

"С победой, "быки". Фото из раздевалки "Краснодара" после матча с "Сочи"

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"Краснодар" разгромил "Сочи" (3:0) в матче третьего тура чемпионата России. Официальный Twitter "быков" опубликовал фотографию из раздевалки.

"С победой, "быки", – написано в Twitter "Краснодара".

 

Краснодар - Сочи

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