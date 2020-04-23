«С Каррерой было тяжелее, чем с Карпиным». Бывший врач «Спартака» сравнил Массимо и Валерия

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с двумя харизматичными тренерами красно-белых — Валерием Карпиным и Массимо Каррерой.

— Обсуждение с Карпиным — это всегда путь к тому, чтоб познать истину, — убежден Вартапетов.

— Как сказано.

— Есть дискуссия — значит, будет истина. Вот с Каррерой дискуссий не было. Каррера всегда был заранее прав. У него было изначально чувство превосходства над российским специалистами. Как и над российской действительностью вообще. Раздраженно относился ко всему, что не было «made in Italy».

— Значит, с Каррерой-то вам потяжелее пришлось?

— Не только мне. (Юрий Голышак)