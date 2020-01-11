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«С днем рождения, легенда». «Рубин» поздравил Карадениза с 40-летием

10:02
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Бывшему полузащитнику «Рубина» Гекденизу Караденизу исполнилось 40 лет.

В составе казанской команды Карадениз стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и двух Суперкубков сраны.

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