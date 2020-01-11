«С днем рождения, легенда». «Рубин» поздравил Карадениза с 40-летием

Бывшему полузащитнику «Рубина» Гекденизу Караденизу исполнилось 40 лет.

С Днём рождения, #Легенда61???

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Сегодня Гёкденизу Караденизу исполняется 40 лет! pic.twitter.com/yulrnlqPxq — «Рубин» Казань (@fcrk) January 11, 2020

В составе казанской команды Карадениз стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и двух Суперкубков сраны.