Вратарь и капитан «Тамбова» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал, как команда реагировала на желание некоторых футболистов бойкотировать матчи.

— В ноябре-декабре были разговоры о бойкоте рядом футболистов «Тамбова» матчей РПЛ, в том числе игры со «Спартаком» в Москве. Было такое? Вы думали над тем, чтобы бойкотировать игру?

— Да, разговоры были, ребята не вышли. Но тут палка о двух концах — в любом варианте этой палки виноваты игроки. Если выходят, значит, их все устраивает — и невыплата зарплаты за несколько месяцев, и невыплата бонусов за год-полтора. А второй конец палки — если не выходят, то «футболистам нужны только деньги», «их не заботит судьба клуба» и так далее. Как ни крути, в любом случае виноваты футболисты. Ребята выбрали не выходить на матчи, мы их поддерживали. Слава богу, внутри команды у нас не было раскола. Все понимали, что могут оказаться на месте ребят, которые не вышли на матч со «Спартаком» и «Рубином». Так, собственно, и получилось в этом году.

— Вы проводили какие-то разговоры с футболистами?

— Да я за эти шесть месяцев провел в «Тамбове» больше собраний, чем за всю свою футбольную жизнь. «Собрания ни о чем» называется. У многих ребят была последняя капля терпения, и они решили уйти, чтобы и руководство области обратило внимание. Но оно не обратило.

— С кем из молодых был самый тяжелый разговор?

— Да все ребята понимающие. Что с молодыми разговаривать? Они приехали, у них глаза горят — хотят играть в премьер-лиге. А что со стариками обсуждать? Мы понимали всю ситуацию, не вчера родились. Людям не платят зарплату. У всех семьи, обязательства перед банками, перед родителями, перед детьми, перед теми же детсадами, за которые надо платить денежку. Когда не получаешь зарплату четыре месяца, бонусы за прошлый сезон и слышишь обещания про увеличение бюджета на 20 процентов — о чем вести разговоры? Виноватых искать? В команде виноватых нет — виноватые сидят в кабинетах и решают судьбы людей. Они о нас не думают, почему я должен о них думать и разговаривать?

После 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. (Константин Колмаков)