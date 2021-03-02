Рыжиков рассказал, когда в последний раз получал зарплату в «Тамбове»

Вратарь и капитан «Тамбова» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о задолженностях по зарплате в клубе.

— Когда вы последний раз получали зарплату от клуба?

— В декабре или январе получили от приставов 22 тысячи рублей.

— Это за какой период?

— Это я получил последний раз зарплату за сентябрь. Считайте, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль — пять месяцев без зарплаты.

— Жесть.

— И это не только у меня такая ситуация. Административный штаб, медицинский штаб, работники клуба и пять футболистов, которые у нас остались. Ребята, которые уже ушли из клуба, наверное, какие-то выплаты получили, чтобы забрали свои заявления (из палаты по разрешению споров РФС, — прим. КК). А тем, кто остался, пока ни копейки не выплатили. Нам пообещали до четверга какие-то деньги выплатить. Посмотрим, как сдержит свое слово руководство клуба.

— А кто обещал — Коновалова, Худяков или руководство области?

— Худяков Павел Борисович приезжал, проводил собрание перед матчем с «Ротором». Сказал потерпеть, пообещал, что в четверг будут какие-то деньги.

После 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице

(Константин Колмаков)