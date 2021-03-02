Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что лимит на легионеров, действующий в российском футболе, является проблемным направлением.

«Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне еврокубков от России стартовали шесть команд. Однако в плей-офф прошел только «Краснодар», который в 1/16 Лиги Европы проиграл оба матча загребскому «Динамо» и закончил выступление в турнире.