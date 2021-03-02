Рыжиков: «За ситуацию с «Тамбовом» никто не понесет наказание»

?Вратарь и капитан «Тамбова» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» высказал мнение, что за ситуацию с долгами клуба никто не будет отвечать.

— Как думаете, из-за чего сложилась такая ситуация?

— Думаю, надо этот вопрос задавать РФС и РПЛ, губернатору Тамбовской области, нашему спортивному директору Павлу Борисовичу Худякову, как они такое допустили. Одним — одни вопросы, другому — другие, третий вообще на всю страну обещал повысить бюджет. Одни давали лицензирование, другие завтраками кормят. Этим людям и задавайте вопросы. А я только из-за ворот могу рассуждать, но мои рассуждения никому на пользу не пойдут и с мертвой точки дело не сдвинут.

— У вас же большой футбольный опыт, встречали же команды, которые умирали.

— С такими командами, как «Тамбов», я не сталкивался. Есть люди, которые играли в «Амкаре» и «Тамбове», — им есть с чем сравнивать. А я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, в такой команде. Каждый день как первый — узнаю что-то новое.

— Ужасно же!

— А что сделаешь? Это урок руководителям российского футбола, что надо предпринимать какие-то меры. Когда было такое, что на промышленном предприятии у нас люди по пять месяцев зарплату не получали? В 90-х годах. И никто за это не понес наказание. Никто.

— В ситуации с «Тамбовом» кто-то понесет наказание?

— Думаю, никто не понесет наказание. Они уже все сделали, что было нужно РФС. Команда играет, выходит на каждый тур, старается. Целостность соревнования сохранена. В РФС молодцы. Но никто не ищет причину, почему до этого дошло. У губернатора тоже все хорошо — ни копейки не вложил в 2021 году, а команда играет, называется «Тамбов». У Павла Борисовича тоже все хорошо — команда под его руководством, он набрал игроков, вытащил ее. Все хорошо! А о людях, которые работают здесь на зарплату намного ниже, чем у футболистов, о долгах, которые висят, никто не думает. Такой российский футбол. Надеюсь, он будет идти по лучшей схеме, найдут пути ужесточения лицензирования. Люди, наверное, умные сидят, что-нибудь придумают.

После 20-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. (Константин Колмаков)