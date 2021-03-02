Сергей Рыжиков не верит, что защитник «Тамбова» Гигашвили мог сдать матч

Вратарь и капитан «Тамбова» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» отреагировал на обвинения в адрес защитника Зураба Гигашвили. После матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:3) в СМИ появилась информация о подозрительном характере матча, а также недовольство неудачной игрой 19-летнего футболиста.

— Не знаю, читали вы или нет, но после матча с «Ротором» многие ругали защитника Гигашвили. Один журналист высказал предположение, что он сдал матч. Был какой-то разговор с Зурабом после игры?

— Нет, не было. Подбодрили, чтобы не расстраивался. Меня огорчают разговоры про договорные матчи, что Зурик сделал что-то не по совести. Журналисты любят искать домыслы, если больше не о чем писать, то пускай пишут о «Тамбове». Отрицательная реклама тоже реклама.

— Как думаете, договорные матчи имеют место быть?

— Как вы себе это представляете?

— Игрок намеренно где-то не борется, подставляется, чтобы сыграла определенная ставка на матч.

— Не знаю даже, как на это реагировать, не представляю себе такое. Я на ставках никогда не играл. Это может быть в любом виде спорта, но не думаю, что в матче с «Ротором» такое было. Парень молодой, он хочет играть в футбол, старается на каждой тренировке. Не надо спускать на него всех собак. Он был расстроен после матча. Второй тайм вся команда плохо сыграла — и я где-то недоработал, и другие ребята в защите. Будем тренироваться, улучшать качества своей игры. В следующих играх Зурик покажет, что эти обвинения были необоснованны.

«Ротор» обыграл «Тамбов» со счетом 3:1 в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

(Константин Колмаков)