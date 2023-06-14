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Рыков считает Личку подходящим вариантом для «Динамо»

Алина Савинова
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Ветеран «Динамо» Владимир Рыков считает Марцела Личку подходящим вариантом на должность главного тренера бело-голубых.

«Личка показал себя в «Оренбурге», как атакующий тренер. Правда, его команда много пропускала, но если «Динамо» сделает в обороне качественное усиление, а в нем бело-голубые, безусловно, нуждаются, то может получиться неплохо. Понятно, что «Динамо» — не «Оренбург». Здесь своя философия, свои болельщики, да и имя клуба говорит само за себя. Так что не все у Лички будет так просто здесь, как в Оренбурге. Можно было бы доверить эту должность молодому наставнику, я могу назвать только Галактионова, у которого есть опыт работы в РПЛ. Но он занят в «Локомотиве», хотя это динамовский воспитанник. Поэтому есть смысл в приглашении иностранного тренера, который, тем более, дал результат с «Оренбургом», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Рыкова.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички. 14 июня представитель чешского специалиста Сергей Новиков подтвердил информацию о переговорах между клубами по поводу перехода тренера.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005158508_ryikov_lichka__podhodyaschiy_variant_dlya_dinamo_budu_rad_esli_u_nego_poluchitsya
Владимир Рыков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
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 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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