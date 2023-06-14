Кузьмичев: «Мележиков — сильный специалист, при нем вся структура «Спартака» работала очень хорошо»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев высказался о возможном уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора московского клуба.

«Если информация об уходе Мележикова соответсвует действительности, тогда непонятны причины. Это не может быть желание самого Евгения Владимировича. Наверняка, решение принимало высшее руководство. Чем оно обосновано — непонятно. Мележиков — очень сильный специалист. Он один из лучших в России на своей должности и заслуженно занимал пост генерального директора «Спартака». Вся структура клуба при нем работала очень хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

14 июня журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. 50-летний специалист работал в московском клубе с 2013 года на различных руководящих должностях, а в июне 2021-го стал генеральным директором красно-белых.