Рыбус вернулся в расположение «Локомотива»
18:11
Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний футболист был отзаявлен от участия в октябрьских матчах сборной Польши. У Рыбуса был положительный тест на коронавирус. Позже защитник сдал отрицательный тест на covid-19.
17 октября «Локомотив» проведет матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» в Москве.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
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