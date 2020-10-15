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Рыбус вернулся в расположение «Локомотива»

18:11
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что 31-летний футболист был отзаявлен от участия в октябрьских матчах сборной Польши. У Рыбуса был положительный тест на коронавирус. Позже защитник сдал отрицательный тест на covid-19.

17 октября «Локомотив» проведет матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» в Москве.

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