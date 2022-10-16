Рыбус объяснил, почему «Спартак» плохо провел первый тайм против ЦСКА

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус объяснил, благодаря чему его команде удалось перевернуть ход матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

После первого тайма красно-белые уступали со счетом 0:1.

— Почему «Спартак» был так плох в первом тайме? Наверное, соперник хорошо играл в первом тайме, контролировал мяч, быстро выбегал в контратаку, — сказал Рыбус. — Мы не могли с этим справиться, но во втором тайме вернулись в игру, получился хороший тайм. Жаль, что матч был под контролем, а мы пропустили второй гол. Что мы изменили во втором тайме? Много чего: больше контролировали, создавали больше острых атак. Зиньковский вышел во втором тайме и хорошо провел замену — забил гол, постоянно входил в штрафную, подавал, бил по воротам.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.