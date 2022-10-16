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Сегодня, 23:20

Рыбус объяснил, почему «Спартак» плохо провел первый тайм против ЦСКА

Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус объяснил, благодаря чему его команде удалось перевернуть ход матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

После первого тайма красно-белые уступали со счетом 0:1.

— Почему «Спартак» был так плох в первом тайме? Наверное, соперник хорошо играл в первом тайме, контролировал мяч, быстро выбегал в контратаку, — сказал Рыбус. — Мы не могли с этим справиться, но во втором тайме вернулись в игру, получился хороший тайм. Жаль, что матч был под контролем, а мы пропустили второй гол. Что мы изменили во втором тайме? Много чего: больше контролировали, создавали больше острых атак. Зиньковский вышел во втором тайме и хорошо провел замену — забил гол, постоянно входил в штрафную, подавал, бил по воротам.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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