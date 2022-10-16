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Чалов считает, что у ЦСКА есть проблемы с реализацией

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что у команды есть проблемы с реализацией.

— О чем говорили с Абаскалем перед матчем?

— Ничего такого не было, просто сказал про разницу Швейцарии и России. Какая разница? Что тут все побольше большой трафик.

— Как ты себе объяснял, что «Арсеналу» и много кому забивал, а «Спартаку» до сих пор нет? С чем это связывал?

— Ни с чем не связывал. Понимал, что такая ситуация, но на ней не зацикливался, потому что победа в дерби важнее, чем голы. Символично ли забить именно «Спартаку» Абаскаля. Получается, так.

— После второго гола вы с Мойзесом играли в камень, ножницы. Что это было?

— Ничего. На тренировках играли в камень, ножницы, бумага. Договорились, если забью, то сыграем. Получается, кто проигрывает, тому отвешиваем. Отвесили по уху мне? Да, он обыграл.

— Сказал ли что-то Абаскалю после матча?

— Нет, я с ним не виделся.

— У ЦСКА есть проблемы с реализацией?

— Да, в первом тайме могли забить больше, чем один и было бы попроще играть во втором тайме. Нужно в этом прибавлять, но нужно прибавлять и в командной игре, потому что пропустили 2 гола. Что изменилось во втором тайме? Наверно, «Спартак» немного перестроился, нам нужно было врем на это, перехватить обратно инициативу. Пропустили два, но потом взяли мяч под контроль, забили, могли еще забить.

Федор Чалов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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