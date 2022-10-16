Чалов считает, что у ЦСКА есть проблемы с реализацией

Нападающий ЦСКА Федор Чалов после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что у команды есть проблемы с реализацией.

— О чем говорили с Абаскалем перед матчем?

— Ничего такого не было, просто сказал про разницу Швейцарии и России. Какая разница? Что тут все побольше большой трафик.

— Как ты себе объяснял, что «Арсеналу» и много кому забивал, а «Спартаку» до сих пор нет? С чем это связывал?

— Ни с чем не связывал. Понимал, что такая ситуация, но на ней не зацикливался, потому что победа в дерби важнее, чем голы. Символично ли забить именно «Спартаку» Абаскаля. Получается, так.

— После второго гола вы с Мойзесом играли в камень, ножницы. Что это было?

— Ничего. На тренировках играли в камень, ножницы, бумага. Договорились, если забью, то сыграем. Получается, кто проигрывает, тому отвешиваем. Отвесили по уху мне? Да, он обыграл.

— Сказал ли что-то Абаскалю после матча?

— Нет, я с ним не виделся.

— У ЦСКА есть проблемы с реализацией?

— Да, в первом тайме могли забить больше, чем один и было бы попроще играть во втором тайме. Нужно в этом прибавлять, но нужно прибавлять и в командной игре, потому что пропустили 2 гола. Что изменилось во втором тайме? Наверно, «Спартак» немного перестроился, нам нужно было врем на это, перехватить обратно инициативу. Пропустили два, но потом взяли мяч под контроль, забили, могли еще забить.