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Рыбчинский считает, что у теперь игроков «Локомотива» не будут трястись ноги в матчах Лиги чемпионов

06:24
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал выход в групповой этап Лиги чемпионов. В текущем сезоне «железнодорожники» заняли последнее место в квартете.

— Эмоций от победы именно на поле было бы, наверное, больше, но мы свое дело сделали в матче с ЦСКА, — цитирует Рыбчинского официальный сайт клуба. — Сейчас очень рад, куча сообщений от знакомых и друзей! В командном чате тоже все радуются — конечно, все следили за матчами конкурентов. После паузы мы показали более ровные результаты и добились права выступать в Лиге чемпионов! Выполнили задачу на сезон.

Помню эмоции от гимна Лиги, когда мы играли в Черкизове с грандами — мурашки! Надеюсь, будет возможность сыграть в турнире, который захватывал ещё в детстве, когда смотрел матчи по телевизору! Мне кажется, это мечта каждого молодого футболиста.

В этом году у нас уже будет определенный командный опыт игры с грандами — за два года мы и побеждали, и уступали на последних секундах. Так что сейчас ноги уже трястись не будут: это должно нам помочь. Теперь будем с нетерпением ждать жеребьёвки, чтобы узнать соперников. Но и не забываем, что в среду нас ждет «Урал» — надо завершить сезон красиво!

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22434

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