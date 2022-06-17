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Абаскаль: «Спартак» — это большой клуб, который знают во всем мире»

Гильермо Абаскаль поделился первыми впечатлениями от работы в «Спартаке»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился первыми впечатлениями, после подписания контракта с московским клубом.

«Какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет. История мотивирует нас. Она заставляет понять ту ответственность, которая лежит на наших плечах. И мы постараемся держать эту планку.

В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял. Хочу поблагодарить, в первую очередь, спортивного директора «Спартака». Мы с ним много общались. И он убедил меня, что с командой можно добиться многого.

Не сказать, что это было сложно решение. Я вижу, что здесь любят футбол.

Что стало решающим фактором? В Швейцарии были хорошие условия. Но «Спартак» — это большой проект, который нацелен на победы.

«Спартак» — это большой клуб, который знают во всем мире. Это большой клуб, большая ответственность», — сказал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.

Абаскаль в конце прошедшего сезона исполнял обязанности главного тренера «Базеля», команда под его руководством завоевала серебро чемпионата Швейцарии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B7r8b1N2Syg&t=33s
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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