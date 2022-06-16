Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский переходит в «Нижний Новгород» на правах аренды
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский на правах аренды продолжит выступление в составе «Нижнего Новгорода».
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, соглашение будет действовать до конца сезона-2022/23.
В минувшем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Локо» 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/6887
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|65
|
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|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
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|30
|13
|9
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|48
|
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|42
|
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|5
|13
|39-36
|41
|
9
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|10
|8
|12
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|38
|
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|10
|8
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|37-41
|38
|
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|8
|9
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|33
|
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|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
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|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
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|29
|
16
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|5
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
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Крылья Советов
|9
|
|
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Зенит
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|
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Реми Кабелла
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|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
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|23
|1
|4
|
|
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Краснодар
|15
|1
|0
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