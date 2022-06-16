Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский переходит в «Нижний Новгород» на правах аренды

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский на правах аренды продолжит выступление в составе «Нижнего Новгорода».

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, соглашение будет действовать до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Локо» 27 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.