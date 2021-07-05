Руй Витория доволен работой Реброва, Максименко и Селихова

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру вратарей команды Артема Реброва, Александра Максименко и Александра Селихова.

«Я очень доволен работой всех трех вратарей, — сказал Витория. — Есть уверенность, что любой из них проведет в основном составе отличный матч. В этом плане я абсолютно спокоен. Но это только сборы. Впереди еще много работы, им нужно много чего доказывать. Конечно, мы понимаем, что будет играть только один вратарь. Могу сказать, что выбор будет очень сложным. Кто покинет клуб, определят руководство и тренерский штаб. На данный момент я доволен тем, как работают Ребров, Максименко и Селихов».

27-летний Селихов подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году, в минувшем сезоне сыграл один матч и пропустил один гол.

23-летний Максименко подписал текущий контракт в 2018 году, за сезон-2020/2021 сыграл 39 матчей, пропустив 35 голов.

37-летний Ребров выступает за красно-белых с 2011 года, с тех пор вратарь сыграл 132 официальных матча за московский клуб .