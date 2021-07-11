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Новичок «Динамо» Бальбуэна рассказал, как провел первые дни в клубе

18:35
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Новичок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о том, как провел первые дни в московской команде.

«С первого же дня меня приняли очень хорошо. Мои одноклубники просто отличные. Я очень доволен, поэтому можно сказать, что чувствую себя как дома. Это очень важно, особенно когда ты приезжаешь в страну, далекую от Южной Америки. После первых тренировок я всем доволен и стремлюсь к тому, чтобы быстрее влиться в коллектив.

По поводу моей роли в «Динамо» у меня еще не было конкретного разговора с главным тренером. Он объяснил мне правила, что я должен делать и как вести себя в раздевалке, на поле и в быту. Я только приехал и мне важно знать, что можно делать, а что нельзя. Эти правила мне помогут, особенно в первые дни», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Бальбуэна.

Бальбуэна подписал контракт с «Динамо» 9 июля, соглашение рассчитано на 4 года. До этого 29-летний парагваец выступал за «Вест Хэм».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=f_IKNySeY8E

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Иван Торопцев все материалы автора

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