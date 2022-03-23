Абильдгор уехал в Данию, не приостановив контракт с «Рубином»

По информации «СЭ», полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор попросил руководство казанского клуба отпустить его в Данию по семейным причинам. Последние недели игрок находится в Ольборге в Дании, где проживают его близкие. При этом футболист не стал приостанавливать контракт с «Рубином» до лета.

Датчанин договорился с бывшим клубом «Ольборгом», где выступал до перехода в «Рубин», о тренировках с командой, чтобы поддерживать физическую форму и продолжать восстановление от травмы, которую он получил на зимних сборах в Турции.

В текущем сезоне 25-летний датчанин провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ, забил один гол и отдал 3 результативные передачи.