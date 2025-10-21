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21 октября 2025, 18:30

Русский Месси ответил на вопрос, кто талантливее: он или Батраков

Дарик Агаларов
корреспондент
Денис Давыдов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов, у которого на старте карьеры было прозвище Русский Месси, поделился с «СЭ» мнением о молодых российских игроках.

«Я очень сильно рад и горд, что у нас сейчас есть такое поколение ребят: Батраков, Кисляк, Глебов, Раков. Остались Головин, Миранчук. Неизвестно даже, будь сейчас важные матчи у сборной, кто больше был бы достоин играть в стартовом составе. Я склоняюсь больше к молодому поколению. У нас очень сильная школа. Да, не так много ребят подходят к настоящему большому футболу, но делают это зрелые и сильные футболисты. Большие таланты! Надеюсь, что мы будем гордиться ими», — сказал Давыдов «СЭ».

Также бывший футболист «Спартака» ответил на вопрос, кто талантливее: он в свое время или Батраков.

«Тяжелый вопрос. У него сейчас все идет, желаю ему больших успехов. Я, конечно, очень верю в себя, но Лешу уважаю и очень люблю как футболиста, поэтому дорогу молодым: пусть будет Батраков», — добавил Давыдов.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 играх за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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