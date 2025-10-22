Гандри оценил значимость выхода сборной Туниса на ЧМ-2026
Защитник сборной Туниса и «Ахмата» Надер Гандри поделился эмоциями от выхода сборной на чемпионат мира-2026.
«Конечно, хорошо отобраться на чемпионат мира. Я во второй раз приму участие в мировом первенстве. Это ведь также хорошо и для Российской премьер-лиги, в ней выступают футболисты — участники чемпионата мира, чемпионат становится более конкурентным. В нашей стране это является большим событием, безусловно, мы очень счастливы. В третий раз подряд примем участие, но это результат усердной работы», — цитирует Гандри ТАСС.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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