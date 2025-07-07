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«Зенит»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Расписание летних игр «Зенита» в РПЛ и Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Зенит» начнет сезон-2025/26 с матча 1-го тура чемпионата России против «Ростова» 20 июля на «Газпром Арене».

На выезде сине-бело-голубые впервые сыграют 27 июля против «Рубина».

Команда Сергея Семака летом проведет три встречи в Кубке России. Ее соперниками по группе станут «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо».

«Зенит»: расписание матчей на лето 2025

20 июля, воскресенье

18.00. «Зенит» — «Ростов» (Премьер-лига)

27 июля, воскресенье

20.00. «Рубин» — «Зенит» (Премьер-лига)

30 июля, среда

20.45. «Ахмат» — «Зенит» (Кубок России)

3 августа, воскресенье

18.00 «Зенит» — ЦСКА (Премьер-лига)

9 августа, суббота

20.30. «Ахмат» — «Зенит» (Премьер-лига)

12 августа, вторник

18.30. «Зенит» — «Рубин» (Кубок России)

16 августа, суббота

17.30. «Спартак» — «Зенит» (Премьер-лига)

23 августа, суббота

16.15. «Зенит» — «Динамо» Мх (Премьер-лига)

26 августа, вторник

18.30. «Торпедо» — «Зенит» (Кубок России)

30 августа, суббота

16.15. «Зенит» — «Пари НН» (Премьер-лига)

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Зенита» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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