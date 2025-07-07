«Зенит»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе
«Зенит» начнет сезон-2025/26 с матча 1-го тура чемпионата России против «Ростова» 20 июля на «Газпром Арене».
На выезде сине-бело-голубые впервые сыграют 27 июля против «Рубина».
Команда Сергея Семака летом проведет три встречи в Кубке России. Ее соперниками по группе станут «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо».
«Зенит»: расписание матчей на лето 2025
20 июля, воскресенье
18.00. «Зенит» — «Ростов» (Премьер-лига)
27 июля, воскресенье
20.00. «Рубин» — «Зенит» (Премьер-лига)
30 июля, среда
20.45. «Ахмат» — «Зенит» (Кубок России)
3 августа, воскресенье
18.00 «Зенит» — ЦСКА (Премьер-лига)
9 августа, суббота
20.30. «Ахмат» — «Зенит» (Премьер-лига)
12 августа, вторник
18.30. «Зенит» — «Рубин» (Кубок России)
16 августа, суббота
17.30. «Спартак» — «Зенит» (Премьер-лига)
23 августа, суббота
16.15. «Зенит» — «Динамо» Мх (Премьер-лига)
26 августа, вторник
18.30. «Торпедо» — «Зенит» (Кубок России)
30 августа, суббота
16.15. «Зенит» — «Пари НН» (Премьер-лига)
Время начала матчей — московское.
Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Зенита» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1