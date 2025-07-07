«Зенит»: расписание матчей РПЛ и Кубка России в июле и августе

Расписание летних игр «Зенита» в РПЛ и Кубке России

«Зенит» начнет сезон-2025/26 с матча 1-го тура чемпионата России против «Ростова» 20 июля на «Газпром Арене».

На выезде сине-бело-голубые впервые сыграют 27 июля против «Рубина».

Команда Сергея Семака летом проведет три встречи в Кубке России. Ее соперниками по группе станут «Рубин», «Ахмат» и «Торпедо».

«Зенит»: расписание матчей на лето 2025

20 июля, воскресенье

18.00. «Зенит» — «Ростов» (Премьер-лига)

27 июля, воскресенье

20.00. «Рубин» — «Зенит» (Премьер-лига)

30 июля, среда

20.45. «Ахмат» — «Зенит» (Кубок России)

3 августа, воскресенье

18.00 «Зенит» — ЦСКА (Премьер-лига)

9 августа, суббота

20.30. «Ахмат» — «Зенит» (Премьер-лига)

12 августа, вторник

18.30. «Зенит» — «Рубин» (Кубок России)

16 августа, суббота

17.30. «Спартак» — «Зенит» (Премьер-лига)

23 августа, суббота

16.15. «Зенит» — «Динамо» Мх (Премьер-лига)

26 августа, вторник

18.30. «Торпедо» — «Зенит» (Кубок России)

30 августа, суббота

16.15. «Зенит» — «Пари НН» (Премьер-лига)

Время начала матчей — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Зенита» доступны на страницах РПЛ и Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».