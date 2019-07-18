Руслан Нигматуллин: "Я был на месте Гильерме, но совершил ошибку и ушел из "Локомотива"

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию с нынешним голкипером клуба Гильерме. Ранее сообщалось, что Гильерме не может договориться с "Локо" о продлении контракта, который истекает в конце года. Интерес к нему проявлял "Спартак".

- Гильерме можно понять. Скорее всего, в его случае речь идет о предпоследнем серьезном контракте в карьере, - цитирует RT Нигматуллина. - И разумеется, он хочет извлечь из него максимальную выгоду, получить хорошие условия, которые бы соответствовали его способностям. Я и сам был на его месте, но совершил ошибку и ушел из «Локомотива». Однако в случае бразильца клуб пытается идти навстречу. Проблема заключается лишь в продолжительности соглашения.