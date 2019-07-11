Руслан Камболов: "Молодежь тоже должна давать свою поддержку взрослым футболистам"

Полузащитник "Краснодара"​ Руслан Камболов в интервью "Известиям" отметил, что готов помогать молодым игрокам команды. Также он считает, что молодежь должна давать поддержку опытным игрокам.

– Вы долгое время были в статусе перспективного футболиста, но в "Краснодар" пришли уже зрелым игроком. В этой команде много молодых ребят. Ощущаете, что должны стать для них лидером и ориентиром?

– Это, конечно, чувствуется. Но я могу сказать, что много общаюсь с ребятами. И не возникает ощущения, что они совсем молодые. То есть они знают все требования и постоянно растут. Думаю, это видно и со стороны по тому, как в прошлом году воспитанники клуба провели сезон. Но, конечно, если будут какие-то вопросы, я всегда им помогу, чем смогу. В то же время они тоже должны давать свою поддержку взрослым футболистам – это взаимно.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020