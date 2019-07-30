"Руководству "Спартака" нельзя совершать резкие поступки". Габулов о ситуации с Кононовым

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов, ставший президентом "Алании", в телепередаче "Футбол России" высказал свое мнение о ситуации с главным тренером "Спартака" Олегом Кононовым.

- Буквально сегодня думал, как я бы поступил в той ситуации, в которой сейчас оказалось руководство "Спартака" в случае с Кононовым, - заявил Габулов. - Я бы выдержал паузу, проанализировав сложившуюся ситуацию. Со стороны создается впечатление, что команда не укомплектована, как следует, идет процесс перестройки и обновления.

Руководство "Спартака" поступает правильно, им сейчас нельзя совершать резкие поступки, поскольку это может привести к еще большим проблемам. Для качественной игры нужно время.

В своем последнем матче в рамках 3-го тура РПЛ "Спартак" проиграл "Тамбову" на нейтральном поле в Саранске со счетом 0:2 при неудовлетворительном качестве, после чего появились слухи о возможной отставке Кононова.