Руководство «Спартака» посетило тренировку команды

Сегодня тренировку «Спартака» посетили руководители клуба Леонид Федун, Андрей Федун, Сергей Михайлов и Томас Цорн. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Сегодня спартаковцы провели одну тренировку на сборе в Катаре. После разминки игроки поделились на две группы и отрабатывали взаимодействия на ограниченном участке поля.

В занятии принял участие Наиль Умяров. Ранее полузащитник работал по индивидуальной программе и пропустил стартовый матч Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (2:1).

Завтра тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско проведет два занятия. В среду красно-белые встретятся в рамках катарского турнира с «Локомотивом».