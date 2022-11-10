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10 ноября, 14:58

«Ростов» ведет с Полозом переговоры о продлении контракта

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Дмитрий Полоз.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», руководство «Ростова» ведет переговоры о новом контракте с полузащитником Дмитрием Полозом.

Действующее соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Игрок перешел в «Ростов» в августе 2020 года. В этом сезоне Полоз провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Полоз
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ФК Ростов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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