«Ростов» ведет с Полозом переговоры о продлении контракта

По информации «СЭ», руководство «Ростова» ведет переговоры о новом контракте с полузащитником Дмитрием Полозом.

Действующее соглашение 31-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Игрок перешел в «Ростов» в августе 2020 года. В этом сезоне Полоз провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.