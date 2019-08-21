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«Рубин» знает, как сэкономить 1 миллион 200 тысяч. Обмен афишами с «Ростовом»

16:55
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25 августа состоится матч 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином». Клубы обменялись афишами.

— Когда в выходные игра РПЛ, все остальное становится неважным, как в известной песне Metallica. Билеты на матч уже доступны в кассах «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» (с 10:00 до 19:00 без выходных) и онлайн, — подписано фото Валерия Карпина и Романа Шаронова в Twitter южан.

— Это шоу обойдется на 1 200 000 рублей дешевле, — отреагировали представители клуба из Татарстана. Именно на эту сумму были оштрафованы казанцы за систематическое и демонстративное исполнение обязанностей главного тренера Романом Шароновым. Формально главным тренером «Рубина» является испанец Эдуардо Докампо.

КДК оштрафовал «Рубин» за систематическое представление Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера

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