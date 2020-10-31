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«Рубин» уверенно победил «Арсенал» в Казани

15:56
Джордже Деспотович. Фото ФК "Рубин"
Джордже Деспотович. Фото ФК "Рубин"
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«Рубин» победил «Арсенал» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ — 3:1.

В составе казанцев отличились Карл Старфельт, Джордже Деспотович и Солтмурад Бакаев, единственный мяч туляков забил Кирилл Панченко.

Благодаря победе «Рубин» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, на счету команды Леонида Слуцкого 21 очко. «Арсенал» занимает 12-е место с 12 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (2:0)

Голы: Старфельт, 20 (1:0). Деспотович, 22 (2:0). Бакаев, 53 (3:0). Панченко, 83 (3:1).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич, Уремович (Зуев, 72), Старфельт, Йевтич (Тарасов, 85), Бакаев (Зотов, 80), Самошников, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Косарев, 86), Абильдгор, Деспотович (Макаров, 71).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов (Сокол, 80), Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кадири (К.Кангва, 69), Панченко (Хлусевич, 84), Джорджевич (Минаев, 85), Э.Кангва.

Предупреждения: Э.Кангва, 55. Самошников, 63. Беляев, 86. Косарев, 90+3.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Сафьян, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Воронцов (Ярославль).

31 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

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