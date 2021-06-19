«Рубин» устроил челлендж с покрышками для Бакаева и Хакшабановича

«Рубин» опубликовал у себя в Instagram челлендж с участием полузащитников команды Сеада Хакшабановича и Солтмурада Бакаева.

Футболисты посоревновались в точности. Оба провели по 5 ударов по автомобильным покрышкам.

«Покрышка challenge», — назвала видео пресс-служба казанцев.

В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.