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«Рубин» устроил челлендж с покрышками для Бакаева и Хакшабановича

15:58
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«Рубин» опубликовал у себя в Instagram челлендж с участием полузащитников команды Сеада Хакшабановича и Солтмурада Бакаева.

Футболисты посоревновались в точности. Оба провели по 5 ударов по автомобильным покрышкам.

«Покрышка challenge», — назвала видео пресс-служба казанцев.

В сезоне-2020/21 «Рубин» занял 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора
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