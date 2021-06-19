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«Крылья» не получали запросов по трансферу Зиньковского

16:03
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Гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев сообщил, что никто не обращался по поводу трансфера полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«По Зиньковскому никаких официальных запросов в клуб не поступало. Со мной по поводу его трансфера никто не связывался», — отметил Андреев.

В прошедшем сезоне ФНЛ Зиньковский провел 37 матчей, в которых забил 10 голов.

Напомним, что самарский клуб досрочно завоевал путевку в премьер-лигу, заняв первое место в ОЛИМП-ФНЛ.

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