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Гендиректор «Крыльев»: «Работаем над тем, что бы сохранить Сергеева»

15:57
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Гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба форварда Ивана Сергеева.

«Работаем над тем, что бы сохранить Сергеева в нашей команде. Думаю, в понедельник — вторник озвучим, каким образом Иван у нас остается: будет ли продление, на каких условиях и так далее», — отметил Андреев.

Ранее сообщалось, что 26-летний российский футболист может перейти в ЦСКА.

В минувшем сезоне Сергеев провел 49 матчей, забил 43 гола и сделал одну результативную передачу.

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