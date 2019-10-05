? Игорь Коновалов выполнил подачу со штрафного, но мяч никого не коснувшись залетел в ворота гостей.



? #РубинТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «МАТЧ! КЛУБ»

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