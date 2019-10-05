«Рубин» — «Тамбов»: Коновалов открыл счет в матче
17:01
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Тамбовом».
Игрок подавал со штрафного, и мяч, никого не коснувшись, отправился в дальний угол ворот голкипера гостей Гиорги Шелии.
? Игорь Коновалов выполнил подачу со штрафного, но мяч никого не коснувшись залетел в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #РубинТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/8WD76Xzph9
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр