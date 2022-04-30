30 апреля в 14.00 «Динамо» примет у себя «Урал»

30 апреля, в субботу, московское «Динамо» сыграет с «Уралом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге бело-голубые обыграли клуб из Екатеринбурга с минимальным счетом (1:0).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Динамо» — «Урал». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru.

Команда Сандро Шварца занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками, а «Урал» располагается на 14-й строчке (24 очка).