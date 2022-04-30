30 апреля в 14.00 «Рубин» примет у себя «Сочи»

30 апреля, в субботу, казанский «Рубин» сыграет с «Сочи» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Рубин» с 29 набранными очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» за 5 туров до финиша идут на четвертой строчке. В активе клуба 46 очков.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Сочи». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru.