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Радимов: «Зенит» — фаворит в матче против «Локомотива»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Я думаю, что «Динамо» не уступит «Уралу» и чемпионство «Зениту» придется отложить. «Зенит» — фаворит предстоящего матча. У него отрыв шесть очков за четыре тура — это раз. Второй момент — команда Семака очень хорошо играет дома. «Локомотив» в прошлом матче мне понравился. Очень хорошо атаковали. Только какой «Локомотив» настоящий: тот, который 70 минут атаковал, или тот, у которого начались проблемы, когда «Нижний» остался в меньшинстве. «Зенит» более опытная команда. Футболисты давно вместе, тренер их прекрасно знает. Внутри нет такой чехарды, как у «Локомотива». Поэтому петербуржцы — фавориты«, — приводит слова Радимова «Чемпионат».

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Динамо» на 6 очков за 4 матча до конца сезона.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4680961-radimov-zenit-favorit-matcha-s-lokomotivom-u-peterburzhcev-net-takoj-chehardy.html

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29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
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1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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