Радимов: «Зенит» — фаворит в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Я думаю, что «Динамо» не уступит «Уралу» и чемпионство «Зениту» придется отложить. «Зенит» — фаворит предстоящего матча. У него отрыв шесть очков за четыре тура — это раз. Второй момент — команда Семака очень хорошо играет дома. «Локомотив» в прошлом матче мне понравился. Очень хорошо атаковали. Только какой «Локомотив» настоящий: тот, который 70 минут атаковал, или тот, у которого начались проблемы, когда «Нижний» остался в меньшинстве. «Зенит» более опытная команда. Футболисты давно вместе, тренер их прекрасно знает. Внутри нет такой чехарды, как у «Локомотива». Поэтому петербуржцы — фавориты«, — приводит слова Радимова «Чемпионат».

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Динамо» на 6 очков за 4 матча до конца сезона.