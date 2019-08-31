«Рубин» — «Сочи»: Кварацхелия сыграет с первых минут у казанцев, у гостей в атаке — Заболотный
13:30
Стали известны составы «Рубина» и «Сочи» на матч 8-го тура чемпионата России. Казанцы идут на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков, гости занимают последнее место — у «Сочи» всего 3 балла.
«Рубин»: Дюпин — Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович — Башкиров, Коновалов, Макаров — Кварацхелия, Давиташвили — Марков.
«Сочи»: Джанаев — Кудряшов, Юрганов, Калугин — Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор — Нобоа, Заболотный.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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