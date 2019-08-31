Стали известны составы «Рубина» и «Сочи» на матч 8-го тура чемпионата России. Казанцы идут на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков, гости занимают последнее место — у «Сочи» всего 3 балла.

«Рубин»: Дюпин — Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович — Башкиров, Коновалов, Макаров — Кварацхелия, Давиташвили — Марков.

«Сочи»: Джанаев — Кудряшов, Юрганов, Калугин — Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор — Нобоа, Заболотный.

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