«Рубин» — «Сочи»: гости забили второй гол, отличился Жоаозиньо

«Сочи» забил второй безответный гол в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». На 42-й минуте гол забил Жоаозиньо. Счет стал 2:0.