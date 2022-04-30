Полузащитник «Урала» Мишкич вывел свою команду вперед в матче с «Динамо»

Полузащитник «Урала» Даниэл Мишкич вывел свою команду вперед в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 2:1.

На 31-й минуте хорват вошел в штрафную бело-голубых с правого фланга и забил мощным ударом в ближний от себя верхний угол ворот.

Мишкич забил второй гол в сезоне-2021/22.