30 апреля в 16.30 «Краснодар» примет у себя «Ростов»

30 апреля, в субботу, «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

Матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Ростов». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru.

В первом круге «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью (1:1).

«Быки» располагаются на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 39 очками, а команда Валерия Карпина занимает 8-е место (34 очка).