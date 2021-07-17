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«Сочи» в меньшинстве победил «Рубин» на товарищеском турнире

17:52
«Рубин» — «Сочи» — 1:3. Фото ФК «Сочи».
«Рубин» — «Сочи» — 1:3. Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» победил «Рубин» в матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер. Сочинский клуб одержал победу со счетом 3:1.

В составе «Сочи» голами отметились Данила Прохин, Максим Барсов и Ивелин Попов. У казанцев пенальти реализовал Сеад Хакшабанович.

Отметим, что в начале второго тайма красную карточку получил защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов.

Россия. Кубок Матч Премьер

«Рубин» — «Сочи» — 1:3 (0:0)

Голы: Прохин, 48 (0:1). Барсов, 50 (0:2). Попов, 88 (0:3). Хакшабанович, 90 — с пенальти (1:3).

«Рубин»: Дюпин, Нижегородов (Бакаев, 46), Самошников (Савицкий, 70), Мусаев, Зуев (Сайто, 62), Абильдгор (Зотов, 62), Хван Ин Бом (Костюков, 46), Шатов (Суриков, 46), Кварацхелия (Макаров, 62), Хакшабанович, Деспотович (Игнатьев, 46).

«Сочи»: Заболотный, Барач (Миладинович, 64), Родригу (Ангбан, 64), Цаллагов, Заика (Терехов, 46), Маргасов (Прозоров, 90+1), Прохин (Колмаков, 90+1), Бурмистров (Павлов, 72), Юсупов (Попов, 72), Дуганджич (Барсов, 46), Нобоа (Юрганов, 64).

Предупреждения: Прохин, 25. Барач, 27. Цаллагов, 37. Хакшабанович, 56. Савицкий, 81.

Удаление: Цаллагов, 59.

Судья: Сухой (Люберцы).

17 июля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит
Локомотив

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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1.60

ТБ 217.5

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П2

19%

2.40
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Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05

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Иван Шитик все материалы автора

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