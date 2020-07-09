«Рубин» Слуцкого победил «Краснодар» в Казани. «Быки» проиграли второй раз подряд

«Рубин» выиграл у «Краснодара» (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России.

Единственный мяч на 51-й минуте забил Денис Макаров. Гол Евгения Маркова на 77-й минуте был отменен с помощью ВАР из-за офсайда.

«Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. «Краснодар» на четвертой позиции — 45 очков. В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Краснодар» примет «Урал».

Тинькофф чемпионата России. Премьер-лига

27-й тур

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Макаров, 51.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Зуев, Иг.Коновалов (Тарасов, 83), Йевтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Марков, 75).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Сергеев, 88), Газинский, Кабелла (Фернандеш, 63), Вилена (Онугха, 75), Уткин (Воротников, 75), Вандерсон Масиэл, Кайю, Сулейманов (Олссон, 63).

Предупреждения: Вилена, 32. Абильдгор, 57. Сулейманов, 59. Фернандеш, 66. Газинский, 90+4. Кайю, 90+4.

Судьи: Васильев (Ижевск). Воронцов (Ярославль), Богач (Люберцы).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).

9 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».