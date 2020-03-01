«Рубин» с задержкой в 50 минут прибыл на стадион перед матчем с «Тамбовом»

«Рубин» прибыл с опозданием на матч 20-го тура Тинькофф — РПЛ с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде. Как сообщает Twitter казанцев, команда приехала на арену ЧМ-2018 после «незапланированной 50-минутной «экскурсии».

После незапланированной 50-минутной «экскурсии» команда прибыла на стадион ??? pic.twitter.com/8JpGsBdhqm — «Рубин» Казань (@fcrk) March 1, 2020

Скорее всего, команда опоздала по вине водителя автобуса. Как сообщали ранее СМИ, водитель клубного автобуса доставил «Рубин» на старый стадион вместо нового, где пройдет игра.