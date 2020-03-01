РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Рубин» с задержкой в 50 минут прибыл на стадион перед матчем с «Тамбовом»

13:29
Теги:

«Рубин» прибыл с опозданием на матч 20-го тура Тинькофф — РПЛ с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде. Как сообщает Twitter казанцев, команда приехала на арену ЧМ-2018 после «незапланированной 50-минутной «экскурсии».

Скорее всего, команда опоздала по вине водителя автобуса. Как сообщали ранее СМИ, водитель клубного автобуса доставил «Рубин» на старый стадион вместо нового, где пройдет игра.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир