15:23 | Футбол — РПЛ

"Рубин" проведет летние сборы в Казани

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"Рубин" выйдет из отпуска 13 июня, информирует официальный Твиттер казанской команды. Подопечные главного тренера Курбана Бердыева для подготовки к сезону-2019/20 соберутся в Казани, где на клубной базе примут участие в двух учебно-тренировочных сборах.

"Рубин" занял 11-е место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. Казанцы дошли до четвертьфинала Кубка России, где проиграли будущему обладателю трофея "Локомотиву" (общий счет – 0:2).

 

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