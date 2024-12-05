«Рубин» продлил контракт с защитником Рожковым

«Рубин» продлил контракт с защитником Ильей Рожковым. Новое соглашение с воспитанником клуба рассчитано до 2028 года.

Рожков выступает за основной состав команды с сезона-2023/24. В этом сезоне на его счету 18 матчей и 2 гола во всех турнирах.

20 ноября сообщалось, что Рожков может перейти в «Динамо» за 3 миллиона евро. Ранее 19-летним футболистом также интересовались «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.