Бушманов рассказал, в каком случае Максименко станет легендой «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, когда 26-летнего голкипера красно-белых Александра Максименко можно будет считать легендой клуба.

«Максименко пока далеко до легенды «Спартака». Он действительно сильно прибавил за последнее время. Сейчас в команде он очевидный первый номер и один из лучших голкиперов РПЛ. Дорос до сборной, надо продолжать развиваться. Ему надо выигрывать чемпионат. Чемпионат — длинная дистанция. Надеюсь, у Максименко все впереди», — сказал Бушманов Legalbet.ru

В матче 17-го тура РПЛ «Спартак» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 3:0. Для Максименко эта игра стала 50-й, которую он провел без пропущенных мячей за красно-белых.