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Ларин — о Батракове: «У нас всех молодых связывают с Европой или с «Зенитом». Надеюсь, он станет легендой «Локомотива»

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Экс-директор академии «Чертаново», а ныне советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин в разговоре «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Считаю, что «Локомотив» вообще ни в чем не потерял после ухода Миранчука и прихода Батракова. У него очень большой потенциал, не зря его в сборную вызвали. Разговоры про Европу и «Зенит»? У нас всех молодых футболистов связывают с Европой или с «Зенитом», но я надеюсь, что он станет легендой «Локомотива», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне Батраков в 22 матчах за клуб отметился 11 мячами и 8 результативными передачами во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

(Дарик Агаларов)

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Ларин
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 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
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 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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