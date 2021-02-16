«Рубин» продлил контракт с 25-летним шведским защитником Карлом Старфельтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.

«Рубин» продлил контракт с Карлом Старфельтом ??



Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года ??



?? https://t.co/qLAjuEDL8F pic.twitter.com/NR3IFCtjUy — «Рубин» Казань (@fcrk) February 16, 2021

Карл Старфельт перешел в «Рубин» в июле 2019 года из «Гетеборга». В «Рубине» защитник отыграл 48 матчей и забил четыре мяча.

В октябре 2020 года он дебютировал в сборной Швеции.