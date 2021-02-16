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«Рубин» продлил контракт с Карлом Старфельтом

21:06
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«Рубин» продлил контракт с 25-летним шведским защитником Карлом Старфельтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года, сообщает сайт клуба.

Карл Старфельт перешел в «Рубин» в июле 2019 года из «Гетеборга». В «Рубине» защитник отыграл 48 матчей и забил четыре мяча.

В октябре 2020 года он дебютировал в сборной Швеции.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/rubin-prodlil-kontrakt-s-karlom-starfeltom

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