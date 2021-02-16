Рондон будет играть за ЦСКА под 32 номером

Новый нападающий ЦСКА Саломон Рондон будет играть под 32 номером, сообщает клуб в соцсетях. Ранее футболист выложил новый ролик в Twitter, который посвящен его первым дням в московском клубе.

31-летний венесуэльский игрок перешел в ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона. О его трансфере было объявлено 15 февраля.

Колумбиец ранее выступал в России за «Рубин» и «Зенит». С питерцами нападающий выиграл чемпионат России и Суперкубок России.