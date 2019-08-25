РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Рубин» поздравил Бердыева с днем рождения. Ему — 67

09:55
Теги:

Казанский «Рубин» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева. Сегодня ему исполняется 67 лет.

Бердыев работал в Казани с 2001 по 2013 годы, в затем — с 2017-го по 2019-й. Он не только вывел команду в высший дивизион, но и дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России. Также в его активе Кубок страны и два Суперкубка. В 2009 году РФС признал его лучшим тренером страны.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир