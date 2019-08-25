Казанский «Рубин» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева. Сегодня ему исполняется 67 лет.

Бердыев работал в Казани с 2001 по 2013 годы, в затем — с 2017-го по 2019-й. Он не только вывел команду в высший дивизион, но и дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России. Также в его активе Кубок страны и два Суперкубка. В 2009 году РФС признал его лучшим тренером страны.