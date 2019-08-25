«Рубин» поздравил Бердыева с днем рождения. Ему — 67
09:55
Казанский «Рубин» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева. Сегодня ему исполняется 67 лет.
Бердыев работал в Казани с 2001 по 2013 годы, в затем — с 2017-го по 2019-й. Он не только вывел команду в высший дивизион, но и дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России. Также в его активе Кубок страны и два Суперкубка. В 2009 году РФС признал его лучшим тренером страны.
С днём рождения, Курбан Бекиевич! ? pic.twitter.com/cd2Kld93TA— «Рубин» Казань (@fcrk) August 25, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...